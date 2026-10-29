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29.10.2026 13:19:44
Sector Perform-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
RBC Capital Markets hat die MTU Aero Engines-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die kanadische Bank RBC hat MTU nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe erwartungsgemäss ordentlich abgeschnitten und mit der Barmittelentwicklung leicht positiv überrascht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Die angepassten Jahresziele nähmen die Konsensschätzungen schon weitgehend vorweg. Die Aktie hält er für fair bewertet.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:03 Uhr 0.2 Prozent im Plus bei 332.80 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9.68 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 112’752 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 5.3 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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