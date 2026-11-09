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09.11.2026 10:28:44
Sector Perform für Hannover Rück-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
RBC Capital Markets hat eine eingehende Analyse der Hannover Rück-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers habe positiv überrascht, schrieb Ben Cohen am Montag. Bei der Bewertung der Resultate werde der Fokus wahrscheinlich auf dem Tempo der Erholung der Schaden- und Unfallversicherungsumsätze liegen und darauf, ob diese Entwicklung bis ins Schlussquartal hinein nachhaltig ist. Ein weiterer Schwerpunkt werde der Spielraum für den weiteren Aufbau von Rückstellungsreserven sein.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Hannover Rück-Aktie musste um 10:11 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.6 Prozent auf 288.40 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 2.91 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 34’441 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 13.8 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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