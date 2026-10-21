Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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21.10.2026 15:13:44
Sector Perform für Allianz-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
RBC Capital Markets hat die Allianz-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Gespräche mit dem Management hätten die Attraktivität der Unternehmensgrösse und der Diversifizierung des Geschäfts verdeutlicht, aber auch die Dringlichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern, schrieb Ben Cohen in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Aktie des Versicherers sei leicht zurückgegangen, was einen angemessenen Einstiegspunkt für ein hochwertiges, langfristig wertsteigerndes Investment darstelle.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Allianz-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von Allianz konnte um 14:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.9 Prozent auf 435.40 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 3.35 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 136’119 Allianz-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 16.6 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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