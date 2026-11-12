Secom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Secom äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 78.43 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Secom 59.15 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.00 Prozent auf 323.89 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 305.56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch