SECOM: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SECOM hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 USD gegenüber 0.100 USD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 2.03 Milliarden USD, gegenüber 2.07 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.87 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch