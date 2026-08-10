Secom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Secom stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 59.81 JPY. Im letzten Jahr hatte Secom einen Gewinn von 60.24 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 298.45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 287.99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch