SECO Az nominativa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SECO Az nominativa hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SECO Az nominativa 0.010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 59.6 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24.11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SECO Az nominativa einen Umsatz von 48.0 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch