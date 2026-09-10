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10.09.2026 06:37:00
SECO Az nominativa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SECO Az nominativa hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das vergangene Quartal hat SECO Az nominativa mit einem Umsatz von insgesamt 50.2 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 2.05 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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