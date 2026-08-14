Secmark consultancy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Secmark consultancy hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.18 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.870 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Secmark consultancy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55.47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 103.5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 66.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch