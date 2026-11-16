SEC CARBON öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SEC CARBON hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 35.84 JPY, nach 47.97 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SEC CARBON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5.92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch