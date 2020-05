SEC büsst ehemaligen UBS-Anleihenhändler in den USA

Die amerikanische Börsenaufsicht SEC sanktioniert einen ehemaligen Anleihenhändler der UBS in den USA.

Der ehemalige Executive Director von UBS Financial Services habe hunderte Retailaufträge von Kunden für Gemeindeanleihen angenommen, obwohl er hätte wissen müssen, dass diese Kunden für solche Retailaufträge nicht berechtigt gewesen seien, teilte die SEC am Donnerstagabend in einem Communiqué mit.

Bei diesen Kunden habe es sich um natürliche und juristische Personen gehandelt, die das Geschäft des Kaufens und sofortigen Wiederverkaufens von neu ausgegebenen Gemeindeanleihen betrieben hätten, hiess es. Diese Kunden hätten keine Retailaufträge geben dürfen. Der ehemalige Kadermann war bei der UBS Financial Services zwischen April 2015 und Juni 2016 am Syndikatsdesk tätig. Die SEC verurteilte ihn zu einem Berufsverbot als Händler von sechs Monaten und zu einer Busse von 25'000 Dollar.

jb/

New York (awp)