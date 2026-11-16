SEBANG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SEBANG hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 403.00 KRW gegenüber 528.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat SEBANG mit einem Umsatz von insgesamt 347.28 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315.51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch