SEBANG präsentierte Quartalsergebnisse

SEBANG hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 403.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SEBANG ein Ergebnis je Aktie von 528.00 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 347.28 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315.51 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch