SEBANG GLOBAL BATTERY hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1845.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 2237.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.04 Prozent auf 527.68 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527.89 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch