SEBANG gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SEBANG hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 403.08 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 528.25 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SEBANG mit einem Umsatz von insgesamt 347.28 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315.51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch