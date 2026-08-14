SeaStar Medical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SeaStar Medical hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 0.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SeaStar Medical 0.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch