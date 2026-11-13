SeaStar Medical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SeaStar Medical hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.03 USD. Im Vorjahresquartal waren -1.300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 255.56 Prozent auf 0.6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch