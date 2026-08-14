Seasons Textiles: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Seasons Textiles hat am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.18 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25.22 Prozent zurück. Hier wurden 57.6 Millionen INR gegenüber 77.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch