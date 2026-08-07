Seaport Entertainment Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Seaport Entertainment Group hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seaport Entertainment Group ein EPS von -1.160 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13.84 Prozent auf 34.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39.8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch