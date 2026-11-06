Seaport Entertainment Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seaport Entertainment Group hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Seaport Entertainment Group ein Ergebnis je Aktie von -2.610 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Seaport Entertainment Group 32.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 27.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 45.1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch