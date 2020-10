Seamless Air Alliance fait progresser l'innovation en matière de connectivité en vol grâce à une nouvelle publication

Cette dernière publication devrait révolutionner les industries aériennes et de réseaux mobiles en permettant aux compagnies aériennes de déployer des systèmes ouverts pour l'itinérance en vol

FREMONT, Californie, 21 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Après la publication de la toute première norme de connectivité en vol au monde plus tôt cette année, Seamless Air Alliance , une communauté mondiale de compagnies aériennes et de leaders technologiques qui proposent des solutions pour faire progresser la connectivité en vol, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de Seamless Release 2.0.

Cette dernière publication, mise à la disposition des membres de Seamless Air Alliance, définit l'information fournie par chaque composant du réseau, permettant ainsi aux fournisseurs de concevoir et de créer des produits OpenIFC à l'aide de l'architecture modulaire et des interfaces ouvertes de la première publication. Développé par des experts de l'industrie aérienne, OpenIFC devrait devenir le choix privilégié de toutes les compagnies aériennes à l'avenir.

« Seamless Release 2.0 complète le plan d'action nécessaire pour que l'industrie puisse déployer à grande échelle les systèmes d'avenir OpenIFC, a déclaré Jack Mandala, PDG de Seamless Air Alliance. Grâce à cette avancée, les compagnies aériennes pourront acheter les composants les plus performants dans un écosystème de plusieurs fournisseurs, améliorant ainsi l'efficacité du déploiement, de l'exploitation et de l'entretien des systèmes à bord – ce qui est particulièrement important étant donné que les événements récents ont mis en évidence le rôle crucial de la connectivité. »

L'itinérance fluide représente une importante occasion de monétisation pour les opérateurs de réseau mobile. En prévision du lancement officiel, la GSMA a invité M. Mandala à partager un des informations exclusives lors de la rencontre d'aujourd'hui du GSMA Wholesale Agreements and Solutions Group.

« La connectivité est une priorité pour les pays du monde entier, et nous croyons que les opérateurs mobiles ont un rôle important à jouer pour fournir une connectivité fluide et rentable partout. L'itinérance fluide permettra aux opérateurs de répondre aux très grandes attentes que les voyageurs ont aujourd'hui, c'est à dire avoir accès à une connectivité en vol robuste et pratique », a indiqué Hidebumi Kitahara, vice-président, directeur de la Division de la stratégie d'affaires mondiale, Unité des technologies, SoftBank Corp.

Le nombre de membres ayant rejoint Seamless Air Alliance a considérablement augmenté au cours des derniers mois. La communauté a en effet accueilli plusieurs organisations de renom, dont American Airlines, Deutsche Telekom, International Airlines Group (IAG), SES, Telesat et Thales Group.

Intelsat, l'un des premiers membres de Seamless Air Alliance, a récemment annoncé un accord définitif pour acquérir les activités d'aviation commerciale de Gogo, le plus important fournisseur mondial de connectivité en vol. Mark Richman, directeur des produits aéronautiques à Intelsat, a déclaré : « Nous avons l'occasion de redéfinir l'écosystème de la connectivité en vol et l'expérience des passagers. Notre réseau d'architecture ouverte apporte une valeur unique grâce à la redondance et à la résilience nécessaires pour offrir un service Internet de qualité supérieure à tous les passagers, d'un bout à l'autre des avions. Nous demeurons pleinement engagés envers Seamless Air Alliance et sa mission d'élaborer des normes exceptionnelles pour l'industrie aéronautique commerciale. »

À propos de Seamless Air Alliance

La Seamless Air Alliance est à l'avant-garde d'une nouvelle ère de connectivité en vol en, réunissant les industries et les technologies afin que la connectivité soit simple d'accès et agréable à utiliser. Ensemble, les compagnies aériennes et les fournisseurs de premier plan définissent des normes ouvertes pour permettre aux passagers de se connecter d'une manière simple, offrir aux compagnies aériennes des systèmes flexibles et accélérer l'innovation et la croissance rapide au sein de l'industrie.

Pour en savoir plus, consultez le site www.SeamlessAlliance.com .