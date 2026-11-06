Seamico Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seamico Securities veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.01 THB wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 291.6 Millionen THB – das entspricht einem Zuwachs von 18.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 245.9 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch