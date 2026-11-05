SeAH Steel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SeAH Steel präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 906.11 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SeAH Steel ein Ergebnis je Aktie von -3202.000 KRW vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43.83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 331.74 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 477.16 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch