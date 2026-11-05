Seah Steel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seah Steel hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 239.76 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 3374.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1’221.00 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 32.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 923.12 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch