SeAh äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3706.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5616.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SeAh im vergangenen Quartal 1’919.31 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SeAh 1’667.59 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch