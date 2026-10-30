Seah Besteel gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Seah Besteel hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 362.33 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 939.00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Seah Besteel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1’056.33 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 925.91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch