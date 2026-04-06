Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’982 -0.1%  SPI 18’124 -0.1%  Dow 46’607 0.2%  DAX 23’168 -0.6%  Euro 0.9212 0.0%  EStoxx50 5’693 -0.7%  Gold 4’666 -0.2%  Bitcoin 55’804 1.0%  Dollar 0.7979 -0.3%  Öl 109.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Alcon-Aktie: Neue Augenlinse "TruPlus" in den USA erhältlich
Bajaj Mobility-Aktie: Verwaltungsrat soll von vier auf fünf Sitze ausgebaut werden
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag
Umzug geplant? So kann man beim Wohnortwechsel Geld sparen
Iran-Krieg belastet weiterhin: US-Börsen am Ostermontag trotzdem etwas fester
Suche...
eToro entdecken

Seagate Aktie 11380833 / IE00B58JVZ52

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.04.2026 17:04:45

Seagate Technology Shares Jump 7%

(RTTNews) - Seagate Technology Holdings plc (STX) shares rose 7.20 percent up $39.25 to $468.61 on Monday, in active trading, despite no new company-specific announcement or market-moving development during the session.

The stock is currently trading at $468.61, above its previous close of $429.36, after opening at $450.88 on the Nasdaq. Shares traded in a range of $450.00 to $470.23 during the session, while volume reached 1.12 million shares, below the average daily volume of 4.17 million.

Seagate Technology's 52-week range is $63.19 to $470.23.

Nachrichten zu Seagate PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten