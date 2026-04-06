Seagate Aktie 11380833 / IE00B58JVZ52
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06.04.2026 17:04:45
Seagate Technology Shares Jump 7%
(RTTNews) - Seagate Technology Holdings plc (STX) shares rose 7.20 percent up $39.25 to $468.61 on Monday, in active trading, despite no new company-specific announcement or market-moving development during the session.
The stock is currently trading at $468.61, above its previous close of $429.36, after opening at $450.88 on the Nasdaq. Shares traded in a range of $450.00 to $470.23 during the session, while volume reached 1.12 million shares, below the average daily volume of 4.17 million.
Seagate Technology's 52-week range is $63.19 to $470.23.
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