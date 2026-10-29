Seagate Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Seagate Technology lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Seagate Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7.59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.43 USD je Aktie gewesen.

Seagate Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.23 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch