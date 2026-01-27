Seagate Aktie 11380833 / IE00B58JVZ52
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.01.2026 22:45:03
Seagate Technology Holdings Plc Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - Seagate Technology Holdings plc (STX) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $593 million, or $2.60 per share. This compares with $336 million, or $1.55 per share, last year.
Excluding items, Seagate Technology Holdings plc reported adjusted earnings of $702 million or $3.11 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.5% to $2.825 billion from $2.325 billion last year.
Seagate Technology Holdings plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $593 Mln. vs. $336 Mln. last year. -EPS: $2.60 vs. $1.55 last year. -Revenue: $2.825 Bln vs. $2.325 Bln last year.
For the third quarter of 2026, the company expects revenue of $2.90 billion, plus or minus $100 million, and adjusted EPS of $3.40, plus or minus $0.20.
Nachrichten zu Seagate PLC
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Seagate PLC
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht höher in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.