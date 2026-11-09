Seafire Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Seafire Registered hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.08 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seafire Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 245.0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 223.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch