Seadrill 2021 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Seadrill 2021 hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Seadrill 2021 ein Ergebnis je Aktie von -0.170 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 428.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 363.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch