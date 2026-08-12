Seadrill 2021: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Seadrill 2021 hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.47 USD. Im Vorjahresviertel hatte Seadrill 2021 -0.680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19.10 Prozent auf 449.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 377.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch