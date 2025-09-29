|
29.09.2025 19:03:27
Seacon Shipping To Acquire 40% Stake In CIMC Xinde Leasing And Provide Guarantee
(RTTNews) - Seacon Shipping Group Holdings Limited (2409.HK), Monday announced that its wholly owned subsidiary has agreed to acquire a 40 percent equity interest in CIMC Xinde Leasing Co., Ltd. for approximately RMB 481.9 million.
Seacon will also offer a shareholder guarantee commensurate with its stake as part of the deal. The business and the Agricultural Bank of China will sign a guaranteed agreement in October 2025 for commitments pertaining to a USD 40.44 million loan facility given to the target business.
With a net asset value of roughly RMB 1.2 billion as of December 31, 2024, the target company, which primarily provides container, vessel, and general leasing services, reported audited net profits of RMB 22.6 million in 2023 and RMB 45.7 million in 2024.
According to Seacon, the guarantee and acquisition will fortify its integrated maritime services platform, improve synergies with China International Marine Containers, and broaden its shipping and leasing ecosystem.
2409.HK closed trading at 4.270 RMB, up 0.040 RMB or 0.95 percent on the Hong Kong Stock Exchange.
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht freundlich aus dem Handel -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbuchte der heimische Markt klare Aufschläge, wohingegen sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. Der Dow gibt am Montag etwas nach. An den Märkten in Fernost ging es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}