Seacoast Banking stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seacoast Banking hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.55 USD, nach 0.420 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 293.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 226.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch