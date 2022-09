SeaChange International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich zum Wochenauftakt mit Gewinnen. Der US-Aktienmarkt zeigte sich am Montag in Grün. Anleger in Japan waren am Montag in Kauflaune, auf dem chinesischen Festland und in Hongkong wurde zum Wochenstart nicht gehandelt.