Seaboard: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Seaboard präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 159.74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 105.22 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2.92 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.48 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch