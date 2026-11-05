Seaboard verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Seaboard hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 29.23 USD, nach 113.71 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 2.77 Milliarden USD gegenüber 2.54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch