Sea stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sea hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Sea hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.690 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sea 7.79 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.836 USD sowie einem Umsatz von 7.10 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch