Se battre pour se retrouver : comment Wuhan s'est-elle attaquée au COVID-19

BEIJING, 16 mars 2020 /PRNewswire/ -- Dans le centre de la Chine, à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, les nouveaux cas de COVID-19 sont tombés à un nombre à un seul chiffre, avec seulement quatre cas signalés vendredi, selon une vidéo de la CGTN.

Les données les plus récentes montrent que plus de 36 000 patients se sont rétablis à Wuhan, ce qui représente plus de 70 pour cent du nombre total de cas. La ville la plus durement touchée de la province du Hubei, en Chine centrale, est en bonne voie de guérison.

Comme de plus en plus de patients sortent de l'hôpital, les 14 hôpitaux temporaires de la ville ont été fermés cette semaine.

Ces hôpitaux, convertis à partir d'établissements publics, ont permis de traiter en temps utile les patients présentant des symptômes légers. Ils ont accueilli plus de 12 000 patients.

Des progrès aussi remarquables n'ont pas été faciles à réaliser. La mobilisation rapide des ressources médicales nationales a joué un rôle clé dans l'endiguement de l'épidémie.

Pour contribuer à l'éradication dans le Hubei, 42 000 membres du personnel médical au total, venant de tout le pays, ont été envoyés dans la province. Environ 65 000 pièces d'équipement médical, dont des ventilateurs et des ECMO (poumons artificiels), avaient été envoyées dans le Hubei au 3 mars.

Des plans de traitement tels que l'assistance respiratoire et la thérapie plasmatique ont été testés et mis en œuvre. La médecine traditionnelle chinoise a permis d'atténuer les symptômes de nombreux patients et de raccourcir la durée du traitement.

Grâce aux mesures qu'elle a prises, la Chine a maintenant dépassé le pic de l'épidémie, a déclaré jeudi un porte-parole du gouvernement.

Hors du Hubei, les entreprises reprennent peu à peu vie. Plus de 95 pour cent des entreprises de taille supérieure à celle établie ont repris leurs activités, a déclaré un fonctionnaire vendredi.

Le Dr Bruce Aylward, chef d'équipe de la mission conjointe de l'OMS-Chine sur le COVID-19, a déclaré que reproduire la réussite de la contre-attaque chinoise ailleurs nécessitera de la rapidité, de l'argent, de l'imagination et du courage politique.

Cette courte vidéo, créée par la CGTN, s'appuie sur des faits réels et montre comment la Chine s'est attaquée au virus mortel et a soigné des patients comme Han (pseudonyme) et son père. Alors que l'épidémie se propage dans le monde entier, ce n'est qu'en coopérant les uns avec les autres que nous pourrons vaincre l'ennemi commun : le COVID-19.

Consultez le rapport original : https://news.cgtn.com/news/2020-03-14/Fight-to-Reunite-How-Wuhan-tackled-COVID-19-ORhUCzRIGs/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=cadvezBFZxs

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1134100/Fight_to_Reunite.jpg