SDLG s'apprête à ouvrir son grand pavillon à bauma CHINA 2020

Expose conjointement avec Volvo CE pour la toute première fois avec 21 produits étonnants

SHANGHAI, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Du 24 au 27 novembre 2020, Shandong Lingong (SDLG) exposera à bauma CHINA 2020 au Shanghai New International Expo Centre. Outre le thème « Innovation, plus que fiabilité », SDLG proposera un total de 21 nouveaux produits qui sont présentés avec un ensemble complet de solutions dans toutes les conditions de travail avec des services complets. En plus de mettre en avant le premier stand commun avec Volvo CE, SDLG a également offert à ses utilisateurs finaux des chances de gagner le Super Prix, ainsi que des cadeaux fantaisie.

Le grand stand commun se trouvera au B.54 et au C.50 et couvrira une surface d'exposition de 5 700 m². SDLG y a son pavillon sur un espace extérieur de 3 872 m². Les visiteurs s'attendront à des lancements de produits avec les technologies de pointe.

Le tout nouvel équipement que SDLG a prévu d'apporter à l'exposition bauma CHINA de cette année couvrira 4 catégories de produits, dont les pelleteuses, les chargeuses sur pneus, les chargeuses-pelleteuses et les engins routiers. SDLG est l'un des premiers grands fabricants chinois à appliquer les technologies de conduite hydrostatique, de système électrique hybride et de commande à distance à ses équipements. Il lancera les toutes nouvelles chargeuses et pelleteuses de la série H, qui peuvent fonctionner dans toutes les conditions de travail et sur tous les chantiers.

Compte tenu de l'impact mondial de la COVID-19, SDLG a proposé à son public étranger des diffusions en direct pendant trois jours à partir du 24 novembre jusqu'au 26 novembre. Les diffusions en direct seront couverts en anglais, russe, arabe, espagnol et français avec l'annonce du plus grand gagnant le jour de Thanksgiving, le 26 novembre pour le SUPER PRIX d'une vraie machine.

SDLG est l'un des principaux fabricants d'équipements de construction au monde. Ses gammes de produits couvrent les chargeuses, les pelleteuses, les rouleaux compresseurs, les niveleuses, les chargeuses-pelleteuses ainsi que les pièces de rechange, et sont présents dans plus de 130 pays et régions du monde. En 2006, SDLG et Volvo ont conclu une coopération stratégique pour stimuler davantage le développement des produits et des services.

