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27.10.2026 06:37:00
SDIC Xinji Energy Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SDIC Xinji Energy Company lud am 24.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.20 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.210 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51.06 Prozent auf 4.83 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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