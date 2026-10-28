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28.10.2026 06:37:00
SDIC Essence A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SDIC Essence A hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.13 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.180 CNY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 3.64 Milliarden CNY, gegenüber 5.84 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 37.66 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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