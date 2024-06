SDAX-Wert TRATON-Aktie: Über diese Dividende können sich TRATON-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier TRATON am 13.06.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1.50 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 114.29 Prozent. Somit vergütet TRATON die Aktionäre insgesamt mit 350.00 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 40.00 Prozent an.

TRATON- Dividendenrenditeanpassung

Via XETRA beendete die TRATON-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 32.10 EUR. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das TRATON-Papier. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den TRATON-Aktienkurs auswirken. Die Auszahlung der Dividende an die TRATON-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die TRATON-Aktie verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 7.04 Prozent. Die Dividendenrendite von TRATON zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 4.95 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von TRATON via XETRA 63.53 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 99.39 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel TRATON

Für 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1.67 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 5.12 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie TRATON

TRATON ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 16.700 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von TRATON beläuft sich aktuell auf 4.35. Im Jahr 2023 erwirtschaftete TRATON einen Umsatz von 46.872 Mrd.EUR sowie ein EPS von 4.90 EUR.

Redaktion finanzen.ch