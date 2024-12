SDAX-Wert KWS SAAT SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich KWS SAAT SE-Aktionäre freuen

Für das Jahr 2024 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Titel KWS SAAT SE am 05.12.2024 eine Dividende in Höhe von 1.00 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 11.11 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von KWS SAAT SE beziffert sich auf 29.70 Mio. EUR. Damit wurde die KWS SAAT SE-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 12.50 Prozent vergrössert.

KWS SAAT SE- Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte das KWS SAAT SE-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 59.70 EUR. Der Dividendenabschlag auf das KWS SAAT SE-Wertpapier erfolgt am 06.12.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Für das Jahr 2024 weist der KWS SAAT SE-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 1.68 Prozent auf. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1.60 Prozent betrug.

Reale Rendite im Verhältnis zum KWS SAAT SE-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der KWS SAAT SE-Aktienkurs via XETRA 15.92 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -9.30 Prozent dennoch stärker zugenommen als der KWS SAAT SE-Aktienkurs.

Dividendenprognose von KWS SAAT SE

Für 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1.10 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.87 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten der KWS SAAT SE-Aktie

Der Börsenwert des SDAX-Unternehmens KWS SAAT SE steht aktuell bei 1.970 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie KWS SAAT SE besitzt aktuell ein KGV von 15.03. Der Umsatz von KWS SAAT SE betrug in 2024 1.678 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 3.96 EUR.

Redaktion finanzen.ch