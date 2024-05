SDAX-Titel JOST Werke-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich JOST Werke-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Titel JOST Werke am 08.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1.50 EUR je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 7.14 Prozent. Alles in allem schüttet JOST Werke 20.86 Mio. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 33.38 Prozent gestiegen.

Dividendenrendite im Fokus

Der JOST Werke-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 46.05 EUR aus dem XETRA-Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von JOST Werke, demnach wird der JOST Werke-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der JOST Werke-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2023 weist das JOST Werke-Papier eine Dividendenrendite von 3.39 Prozent auf. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 2.66 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von JOST Werke via XETRA 15.19 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -0.147 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von JOST Werke

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.60 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3.48 Prozent zulegen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie JOST Werke

JOST Werke ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 677.950 Mio. EUR. Das JOST Werke-KGV beläuft sich aktuell auf 12.59. Der Umsatz von JOST Werke belief sich in 2023 auf 1.250 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 3.51 EUR.

Redaktion finanzen.ch