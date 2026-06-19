SDAX-Titel Deutsche Euroshop-Aktie: Deutsche Euroshop reduziert Dividende

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Wert Deutsche Euroshop am 18.06.2026 eine Dividende in Höhe von 1.00 EUR beschlossen. Damit wurde die Deutsche Euroshop-Dividende im Vorjahresvergleich um 62.26 Prozent gekappt. Somit vergütet Deutsche Euroshop die Aktionäre insgesamt mit 200.72 Mio. EUR. Damit wurde die Deutsche Euroshop-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 42.09 Prozent herabgesetzt.

Deutsche Euroshop-Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss ging der Deutsche Euroshop-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 20.00 EUR aus dem Handel. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Deutsche Euroshop-Papier. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 weist der Deutsche Euroshop-Titel eine Dividendenrendite von 5.31 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 14.32 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Deutsche Euroshop-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Deutsche Euroshop-Aktienkurs via XETRA 8.26 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 16.10 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Peergroup-Vergleich

Im Vergleich mit der Peergroup (Vonovia SE, TAG Immobilien, HAMBORNER REIT) zeigt sich Deutsche Euroshop 2025 abgeschlagen. Bei der Dividendenrendite unterliegt die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Vonovia SE rangiert in der Peergroup vor Deutsche Euroshop mit einer Dividendenauszahlung von 1.25 EUR und einer Dividendenrendite von 0.39 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Deutsche Euroshop

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 1.08 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 5.73 Prozent ansteigen.

Basisinformationen zu Deutsche Euroshop

Deutsche Euroshop ist ein SDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 1.509 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Deutsche Euroshop beträgt aktuell 6.64. 2025 setzte Deutsche Euroshop 273.280 Mio. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 2.84 EUR.

Redaktion finanzen.ch