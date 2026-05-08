SDAX-Papier KSB SE-Aktie: Diese Dividende entfällt auf KSB SE-Anteilseigner

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Titel KSB SE am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 26.76 EUR je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Alles in allem schüttet KSB SE 46.60 Mio. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.75 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte das KSB SE-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 880.00 EUR. Heute wird der KSB SE-Titel Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem KSB SE-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Dividendenauszahlung an die KSB SE-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das KSB SE-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2.79 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 4.46 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der KSB SE-Aktienkurs via XETRA 12.24 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 12.60 Prozent besser entwickelt als der KSB SE-Kurs.

Dividendenausblick von KSB SE

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 29.80 EUR aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3.49 Prozent steigen.

Schlüsseldaten von KSB SE

Die Dividenden-Aktie KSB SE gehört dem SDAX an und ist an der Börse aktuell 1.518 Mrd. EUR wert. Das KSB SE-KGV beträgt aktuell 11.92. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von KSB SE auf 3.035 Mrd.EUR, das EPS machte 80.57 EUR aus.

Redaktion finanzen.ch