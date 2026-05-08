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JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

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Ausschüttung an Aktionäre 08.05.2026 10:03:11

SDAX-Papier JOST Werke-Aktie: Diese Dividende sieht JOST Werke für Anleger vor

SDAX-Papier JOST Werke-Aktie: Diese Dividende sieht JOST Werke für Anleger vor

JOST Werke-Investoren aufpasst: So hoch fällt die JOST Werke-Dividendenausschüttung aus.

JOST Werke
48.06 CHF -5.12%
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Bei der Hauptversammlung von SDAX-Wert JOST Werke am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1.50 EUR je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die gesamte Dividendenausschüttung von JOST Werke beläuft sich auf 22.35 Mio. EUR. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Gesamtausschüttung damit gleichgeblieben.

Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging das JOST Werke-Papier via XETRA bei einem Wert von 54.60 EUR aus dem Geschäft. Heute wird der JOST Werke-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den JOST Werke-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des JOST Werke-Titels 2.77 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3.30 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der JOST Werke-Kurs via XETRA 8.76 Prozent nach oben entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 27.61 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie JOST Werke

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.65 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3.09 Prozent anziehen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie JOST Werke

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens JOST Werke beträgt aktuell 886.699 Mio. EUR. Das JOST Werke-KGV beläuft sich aktuell auf 0.00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete JOST Werke einen Umsatz von 1.534 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von -0.99 EUR.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: JOST Werke
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