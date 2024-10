SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.01 Prozent auf 14’100.14 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 95.616 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.153 Prozent schwächer bei 14’076.98 Punkten in den Handel, nach 14’098.54 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14’100.86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’068.57 Punkten lag.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0.831 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 03.09.2024, lag der SDAX noch bei 13’681.02 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, bei 14’484.83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12’549.38 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2.02 Prozent. Bei 15’337.24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’940.72 Zähler.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Deutsche Wohnen SE (+ 2.95 Prozent auf 26.20 EUR), adesso SE (+ 1.28 Prozent auf 71.10 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1.12 Prozent auf 16.24 EUR), PNE (+ 0.99 Prozent auf 12.22 EUR) und MLP SE (+ 0.87 Prozent auf 5.83 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Eckert Ziegler (-10.55 Prozent auf 41.02 EUR), Salzgitter (-2.12 Prozent auf 15.70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.81 Prozent auf 17.39 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1.47 Prozent auf 67.10 EUR) und ATOSS Software (-1.27 Prozent auf 124.00 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX ist die RENK-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 57’611 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 10.023 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

