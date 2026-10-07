SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schwächer

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.06 Prozent leichter bei 18’189.20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90.802 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.505 Prozent schwächer bei 18’291.95 Punkten, nach 18’384.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’433.30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’189.20 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 0.337 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der SDAX 18’753.48 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, notierte der SDAX bei 18’148.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der SDAX noch bei 17’354.72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.80 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6.56 Prozent auf 72.30 EUR), HelloFresh (+ 4.15 Prozent auf 2.44 EUR), SGL Carbon SE (+ 2.79 Prozent auf 5.53 EUR), 1&1 (+ 1.92 Prozent auf 23.85 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1.91 Prozent auf 12.25 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen NORMA Group SE (-7.06 Prozent auf 16.06 EUR), LPKF Laser Electronics (-6.46 Prozent auf 15.20 EUR), PVA TePla (-4.58 Prozent auf 33.78 EUR), Energiekontor (-4.07 Prozent auf 23.55 EUR) und OHB SE (-3.93 Prozent auf 161.40 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 750’329 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.282 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.68 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch